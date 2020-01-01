محمد عبد الرحمن لـ"الفجر الفني":"تامر حسني سبب مشاركتي في فيلم"مش أنا"

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يُشارك الفنان محمد عبد الرحمن حاليًا في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني.



وتحدث محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" كشف خلاله أنه يُشارك كضيف شرف خلال الأحداث، لافتًا إلى أن تامر حسني كان السبب الرئيسي في قبوله لذلك الدور، حيث قال:"تامر حبيبي وأخويا، وأنا لو طلبته في حاجة بتاعتي أكيد هيجيلي، لإن كلنا صحاب وبنقف جنب بعض".



الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وهومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.







وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد عبد الرحمن حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "جمجوم وبم بم"، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، والعديد من ضوف الشرف منهم شيماء سيف، هلا السعيد، محمد ثروت، رجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.