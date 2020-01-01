"جونز هوبكنز": إصابات كورونا تقفز مجددًا فى دول أوروبا





أكدت جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، على ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى عدد من الدول الأوروبية، من بينها: "هولندا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا".





ووفقا للبيانات، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد فى هولندا 51 ألفا و572 حالة حتى السابعة بالتوقيت المحلى لأمستردام، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6 آلاف و156 وفاة، بينما تعافى 194 مصابًا.





وفى إسبانيا، وصلت حصيلة إصابات كورونا إلى 258 ألفاً و855 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى 28416 حالة وفاة، وتعافى 150 ألفاً 376 مصاباً حتى الآن.





كما بلغ عدد الإصابات فى فرنسا نحو 211 ألفاً و102 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، وبلغ عدد الوفيات 30 ألفاً و141 حالة، إضافة إلى شفاء 79 ألفاً و161 من المصابين بالفيروس. بينما وصل إجمالى الإصابات فى سويسرا إلى 33 ألفاً و290 حالة.





كما ارتفعت أعداد الوفيات فى سويسرا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 1969 حالة، إضافة إلى تعافى 29 ألفاً و900 مصاب حتى الآن.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



