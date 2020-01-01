أبرزها فرض ضرائب جديدة.. 10 شائعات تنفيها الحكومة

نف مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عددًا من الشائعات التي انتشرت في المجتمع خلال الأسبوع المنتهي، من خلال تقديم الأدلة القطعية على كذب تلك الشائعات بالتعاون مع الوزارات المختلفة.





وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة بالنقاط الآتية:





- وزارة التموين نفت استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمى فى إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن الدقيق الذى يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تمامًا، ومطابق لمواصفات الجودة المنصوص عليها.





- وزارة الصحة نفت توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا، وتستمر استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجارى، نحو 461 ألفًا و131 جراحة على مستوى 11 تخصصًا جراحيًا دقيقًا.





- وزارة التربية والتعليم نفت امتناعها صرف حوافز المعلمين، مُؤكدةً انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين، بما فى ذلك الحوافز طبقًا للقواعد والقوانين المطبقة فى هذا الشأن.





- وزارة الصحة والسكان نفت توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو، مُوضحةً أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائيًا، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي.





- وزارة الصحة والسكان، نفت لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية.









- وزارة المالية نفت فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"، مُوضحًة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.





- المالية نفت كذلك خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا.





- البنك المركزى نفى وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.





- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت استيراد أي شحنات قمح فاسدة، مؤكدة أن جميع شحنات القمح التي يسمح بدخولها إلى مصر سليمة تمامًا، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري.





- وزارة الموارد المائية والرى، نفت امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الرى اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كل الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقًا للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الرى الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه فى الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.



