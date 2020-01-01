أستراليا تعاني من زيادة مقلقة في إصابات فيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية زيادة قياسية يومية في حالات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، بينما قالت نيو ساوث ويلز المجاورة، إنها تحظر الرقص والغناء والاختلاط في حفلات الزفاف في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء موجة جديدة من العدوى.

أدى تفشي فيكتوريا إلى نشر أستراليا ثاني أكبر زيادة لها في يوم واحد في حالات الإصابة الجديدة ببالفيروس، مع 438 حالة اليوم الجمعة. كان أكبر ارتفاع على مدار 24 ساعة منذ أواخر مارس، عندما تم اكتشاف معظم الحالات في أستراليا من العائدين من الخارج، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بول كيلي، المدير الطبي الأسترالي بالإنابة، للصحافيين في كانبرا قبل أن يلاحظ ملاحظة أكثر تفاؤلاً: "هذه أعداد كبيرة اليوم، هذا أمر مقلق. التحلي بالصبر ... لقد بدأنا في السيطرة على الوضع في فيكتوريا."

وقالت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا، جيني ميكاكوس، للصحفيين في ملبورن: "نحن في قتال حياتنا"

وقال مطار ملبورن، إن الولاية مددت بالفعل حظرها على الوافدين الدوليين لمدة ثلاثة أسابيع حتى 8 أغسطس على الأقل.

فيكتوريا، التي أجبرت ما يقرب من 5 ملايين شخص في ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد على الإغلاق الجزئي لأكثر من أسبوع، قالت، إنها عثرت على 428 حالة فيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، معظمها من انتقال العدوى من المجتمع.

عززت الزيادة في الحالات الجديدة التوقعات بأن فيكتوريا ستطبق قيود أكثر صرامة على السكان.

من المحتم أن تؤدي القيود الأكثر صرامة إلى تجميد النشاط الاقتصادي في بلد يواجه أول ركود له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس البطالة عند أعلى مستوى في 22 عامًا.

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