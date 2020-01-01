عمان: تسجيل 1619 إصابة جديدة بكورونا.. و8 حالات وفاة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منها 1249 لعمانيين و370 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 64193 حالة.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 289 حالة، بالإضافة إلي ارتفاع حالات الشفاء إلي 41450 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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