القوى العاملة: التفتيش على 14343 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا
الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:43 ص
إسماعيل منطاوي
يواصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متابعته، للإجراءات الأحترازية لجميع المنشآت الصناعية، للحفاظ على حياة العاملين من فيروس كورونا المستجد، وذلك على مستوى 27 محافظة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويتابع "سعفان" تطبيق الإجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 14 ألفا و343 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضى حتى 16 يوليو الجارى على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1233 منشأة، والشرقية 1156، والبحيرة 967 منشأة، والقاهرة 938 منشآت، ودمياط 921، والجيزة 784، والمنيا 694، والغربية 673، والقليوبية 667، والإسكندرية 650، وكفر الشيخ 627 ، وأسيوط 546، والدقهلية 525، وجنوب سيناء 468، وبورسعيد 427، وقنا 367، والمنوفية 354، والوادي الجديد 349.
وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 336 منشأة، ومرسى مطروح 305، والفيوم 279، وأسوان 276، والإسماعيلية 260، وبني سويف 230 منشأة، والبحر الأحمر 212، والسويس 99 منشأة.
كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيًا من المنزل.
وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.
كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أول أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.