نانسي عجرم "معنديش حرس خاص ومليش أعداء".. الرواية الكاملة للهجوم علي منزلها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانه نانسي عجرم تفاصيل الحادث الموثق بالكاميرات وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وقالت"عجرم"، في الفيديو عند سؤالها عن الحرس الخاص بها وبمنزلها فردت قائله: "ليس لدي حرس للمنزل ولا حرس شخصي انا بعيش حياة طبيعية وليس لدي أعداء".


وأكد زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم علي ذلك حيث قال: "نعيش في هذا المنزل منذ ١١ سنه وكاننا نعيش في الضيعة المكان آمن وليس لدينا حرس للمنزل".


يشار إلي أن الدكتور فادي الهاشم يتحدث للمرّة الأولى عمّا حدث في تلك الليلة، وعن تفاصيل الهجوم علي منزلة ،ولا يقتصر الوثائقي على شهادة الهاشم بل يتخلّله أيضاً مقابلات مع الفنانة نانسي وعائلتها والعاملين في الفيلا الخاصّة بالثنائي الشهير.


وينقل الوثائقي جميع الأسئلة الّتي يطرحها الجمهور على جميع الأطراف في محاولة للإجابة على كلّ علامات الإستفهام الّتي ترافقت مع هذه القضية الشائكة، بالإضافة إلى تبعاتها والمعاناة النفسية للعائلتين.


ويتخلّل وثائقي "الرواية الكاملة" مشاهداً كاملة من كاميرات المراقبة الّتي توثّق الحادثة، بالإضافة إلى مقابلات مع أهل المقتحم في سوريا بعدما تعذّر عليهم القدوم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا.


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