مانشستر سيتي ينقض على صفقة مارتينيز

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة الإسباني ومنافسته على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن مسئولي مانشستر سيتي يرون أن مارتينيز يعتبر البديل الأمثل لمواطنه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي يقترب من إنهاء تجربته مع السيتزنز.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مارتينيز مرتبط منذ شهور طويلة بالإنتقال إلى برشلونة وأن الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني كان قد إعترف بوجود مفاوضات مع إنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأكدت الشبكة العالمية أن لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عاماً يعتبر من أفضل المهاجمين على الساحة الأوروبية في الفترة الحالية.