الأهلي يغلق ملف المحمدي نهائيًا واللاعب يتوجه للخليج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:39 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد الصو
فضل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غلق ملف التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي قرار الأهلي، بعد رفض ناديه التخلي عن خدمات اللاعب والتمسك ببقائه، بالإضافة إلى الرغبة في الحصول على مبلغ ضخم نظير بيعه.

ويعد المحمدي، واحد من أهم الأهداف التي يرغب في خدماته السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يناقش اللاعب، العروض الخليجية المقدمة له من أجل الاحتراف بأحد الدوريات العربية، بعدما قرر عدم التواجد في مصر بالموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي، أبدى رغبته في الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، للموافقة على رحيل نجم المنتخب الوطني، إلا أن مسؤولو القلعة الحمراء رفضوا الشروط المطروحة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ ساعة و 24 دقيقة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ 40 دقيقة

تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 19 ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يغلق ملف المحمدي نهائيًا واللاعب يتوجه للخليج

منذ أقل من نصف ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

11:23 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

11:21 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام