الأهلي يغلق ملف المحمدي نهائيًا واللاعب يتوجه للخليج

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فضل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غلق ملف التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويأتي قرار الأهلي، بعد رفض ناديه التخلي عن خدمات اللاعب والتمسك ببقائه، بالإضافة إلى الرغبة في الحصول على مبلغ ضخم نظير بيعه.



ويعد المحمدي، واحد من أهم الأهداف التي يرغب في خدماته السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.



ومن المنتظر أن يناقش اللاعب، العروض الخليجية المقدمة له من أجل الاحتراف بأحد الدوريات العربية، بعدما قرر عدم التواجد في مصر بالموسم المقبل.



وكان الإسماعيلي، أبدى رغبته في الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، للموافقة على رحيل نجم المنتخب الوطني، إلا أن مسؤولو القلعة الحمراء رفضوا الشروط المطروحة.