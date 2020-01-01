البيت الأبيض: حساب ترامب على "تويتر" آمن

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوقف عن استخدام موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضافت "ماكناني"، للصحفيين "الرئيس سيبقى على تويتر"، موضحة أن حسابه كان آمنا خلال اختراق منصة التغريدات القصيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقا فدراليا في اختراق موقع "تويتر"، عقب سيطرة هاكرز على حسابات تخص شخصيات مشهورة.

من جهته، أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اختراق محتمل لحسابات عدد من الشخصيات المعروفة.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير بيل جيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "البيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.

وطالت عمليات الاختراق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ورجل الأعمال مايكل بلومبرج، والمغني كانييه ويست، ومؤسس شركة "أمازون" جيف يبزوس.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الاختراق، لكن أبعاد المشكلة تشير إلى أن الاختراق طال حسابات عديدة، ولم يقتصر على خدمة واحدة. 

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