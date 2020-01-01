فيسبوك Facebook تتيح ميزة مشاركة الشاشة اثناء مكالمات الفيديو في تطبيق Messenger على نظامي Android و iOS









أطلقت شركة فيسبوك - Facebook في شهر أبريل الماضي خاصية غُرف ماسنجر - Messenger Rooms الخاصة به لمحادثات الفيديو وذلك لمنافسة FaceTime و Zoom، كما عملت على دعم مشاركة ما يصل إلى 50 شخصًا في شهر مايو.





الأن اتاحة فيسبوك - Facebook على نظامي Android و iOS دعم مشاركة الشاشة اثناء محادثات الفيديو من غُرف ماسنجر - Messenger Rooms.





وتفوقت شركة فيسبوك - Facebook على شركة Apple، من خلال إتاحة دعم مشاركة الشاشة اثناء محادثات الفيديو لأجهزة iPhone و iPad في مكالمات فيديو Messenger Rooms، حيث لا يمكن مشاركة الشاشة اثناء محادثات الفيديو FaceTime.





وقالت Nora Micheva مديرة منتجات ماسنجر في منشور لها: "نعلم أن الأشخاص يحاولون البقاء على اتصال أكثر من أي وقت مضى، ومشاركة الشاشة هي أحدث ميزة نطرحها لتقريب الأشخاص من بعضهم البعض".





وأضافت، لبدء جلسة مشاركة الشاشة، كل ما عليك فعله هو بدء مكالمة فيديو، والنقر على "مشاركة شاشتك"، في الصفحة التالية، انقر على زر "بدء المشاركة"، وسيتم الآن بث شاشتك لجميع المشاركين في الجلسة.





وتقدم شركة فيسبوك - Facebook مشاركة الشاشة على المكالمات الفردية والمكالمات الجماعية مع ما يصل إلى 16 شخصًا، كما أن ميزة Messenger Rooms متاحة أيضًا على تطبيقات Instagram و WhatsApp المملوكة لـ Facebook.



