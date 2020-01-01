فيسبوك Facebook تتيح ميزة مشاركة الشاشة اثناء مكالمات الفيديو في تطبيق Messenger على نظامي Android و iOS

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر


أطلقت شركة فيسبوك - Facebook في شهر أبريل الماضي خاصية غُرف ماسنجر - Messenger Rooms الخاصة به لمحادثات الفيديو وذلك لمنافسة FaceTime و Zoom، كما عملت على دعم مشاركة ما يصل إلى 50 شخصًا في شهر مايو. 

الأن اتاحة فيسبوك - Facebook على نظامي Android و iOS دعم مشاركة الشاشة اثناء محادثات الفيديو من غُرف ماسنجر - Messenger Rooms.  

وتفوقت شركة فيسبوك - Facebook على شركة Apple، من خلال إتاحة دعم مشاركة الشاشة اثناء محادثات الفيديو لأجهزة iPhone و iPad في مكالمات فيديو Messenger Rooms، حيث لا يمكن مشاركة الشاشة اثناء محادثات الفيديو FaceTime.

وقالت Nora Micheva مديرة منتجات ماسنجر في منشور لها: "نعلم أن الأشخاص يحاولون البقاء على اتصال أكثر من أي وقت مضى، ومشاركة الشاشة هي أحدث ميزة نطرحها لتقريب الأشخاص من بعضهم البعض".

وأضافت، لبدء جلسة مشاركة الشاشة، كل ما عليك فعله هو بدء مكالمة فيديو، والنقر على "مشاركة شاشتك"، في الصفحة التالية، انقر على زر "بدء المشاركة"، وسيتم الآن بث شاشتك لجميع المشاركين في الجلسة.

وتقدم شركة فيسبوك - Facebook مشاركة الشاشة على المكالمات الفردية والمكالمات الجماعية مع ما يصل إلى 16 شخصًا، كما أن ميزة Messenger Rooms متاحة أيضًا على تطبيقات Instagram و WhatsApp المملوكة لـ Facebook.

ميزة مشاركة الشاشة متاحة الأن على أحدث إصدارات تطبيقات Messenger، ويمكنك البدء في استخدامه عن طريق تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار متوفر على متجر Google Play أو App Store. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكالمات الفيديو مشاركة الشاشة فيسبوك فيس بوك غُرف ماسنجر zoom Messenger Rooms Messenger iOS FaceTime Facebook Face book Android

أخبار تهمك

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 11 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يغلق ملف المحمدي نهائيًا واللاعب يتوجه للخليج

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا غيرت فيسبوك تصميم "ماسنجر"

أخيرًا.. تطبيق "فيسبوك ماسنجر" يحصل على ميزة الردود المقتبسة

كيفية تمكين وضع الظلام Dark Mode على إنستجرام وفيسبوك ماسنجر ويوتيوب

فيسبوك تضيف ميزات جديدة للبث المباشر بسبب فيروس كورونا

فيسبوك تطلق تطبيق Messenger المستقل لأجهزة سطح المكتب

تحديث تطبيق واتساب WhatsApp على نظام iOS يدعم مكالمات الفيديو لـ 8 أشخاص

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

11:23 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

11:21 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام