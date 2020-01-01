نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

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دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في مفاوضات جادة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووضع الدراويش، محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر المعار إلى الجونة، ضمن حساباته الفنية تحسبًا للتعاقد معه وتدعيم الفريق بالموسم الجديد.



ويعاني الدراويش، من النقص العددي في خط الدفاع، حيث يرغب الجهاز الفني في إيجاد بدائل مميزة، خاصةً مع اقتراب باهر المحمدي من الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.



وتلقى محمود الجزار، اتصالات من جانب المارد الأصفر، لاستطلاع رأيه حول الانضمام الى قلعة الدراويش، مع بداية الميركاتو الصيفي.



وأبدى الجزار، ترحيبه الشديد باللعب ضمن صفوف الإسماعيلي، ولكنه طلب حسم المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء، خاصةً أنه مرتبط بعقد مع الفريق بالفترة المقبلة.