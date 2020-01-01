خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

كثف مسؤولي النادي الأهلى جهودهم لشراء رمضان صبحى بشكل نهائي من هدرسفيلد الإنجليزي، المُعار لصفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.





ويطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، بسرعة التعاقد مع رمضان صبحي، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق.





وكانت إدارة النادي الأهلي قد عرضت على نادي هدرسفيلد ضم اللاعب مقابل مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.





ورفع الأهلى إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لشراء رمضان صبحي الذي قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تقرر إدارة الأهلي تمديد عقد إعارة اللاعب في صيف 2019 لمدة موسماً إضافيا، مقابل مبغ مليون و600 ألف جنيه إسترليني.





وأبلغ النادي الأهلى، إدارة النادي الإنجليزي، أن قيمة الصفقة ستصل إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 118 مليون جنيه مصري، وذلك بعدما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف بجانب مبلغ ال3.5 مليون جنيه إسترلينى الذي سيدفعه الأهلي لشراء اللاعب نهائياً.





وينتظر مسؤولي النادي الأهلي متمثلين في خالد مرتجي، عضو مجلس النادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، رد إدارة النادي الإنجليزي على العرض الأخير للقلعة الحمراء.