سيرينا ويليامز تعلن عن مشاركتها في دورة كنتاكي الأمريكية للتنس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:21 ص
سيرينا ويليامز
سيرينا ويليامز
وكالات
ستخوض الاميركية سيرينا ويليامز، حاملة لقب 23 بطولة كبرى في كرة المضرب، دورة كنتاكي الأمريكية في أغسطس المقبل بحسب ما ذكر المنظمون الخميس.

وستكون ويليامز (38 عاما) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 أغسطس.

ولم تخض ويليامز اية دورة منذ تمثيلها بلادها في كأس الاتحاد في فبراير الماضي، وذلك قبل تعليق كل دورات المحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع استئناف دورات المحترفين والمحترفات في أغسطس.

وكانت ويليامز قد اشارت انها تنوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في نهاية أغسطس.

وتُعدّ دورة كنتاكي من الاضافات الجديدة على روزنامة الموسم المعدل بسبب جائحة كورونا، الى جانب دورة براج (10-16 أغسطس). ويُستهل الموسم المشوّه بدورة باليرمو الايطالية لدى السيدات في 3 أغسطس.

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