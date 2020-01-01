البنك المركزى يكشف حقيقة وقف العملات الورقية مع إصدار "البلاستيكية"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:18 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لذلك .

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.

وناشد "المركزي" جميع وسائل الإعلام المختلفة, ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق, وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
البنك المركزى يكشف حقيقة وقف العملات الورقية مع إصدار "البلاستيكية"
البنك المركزى يكشف حقيقة وقف العملات الورقية مع إصدار "البلاستيكية"

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