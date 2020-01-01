آرسنال يعلن غياب مهاجمه حتى نهاية الموسم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
سيغيب مهاجم آرسنال الإنجليزي، البرازيلي غابريال مارتينيلي، حتى نهاية موسم 2020 بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

وتعرض مارتينيلي لإصابة بركبته اليسرى الشهر الماضي، وأكد آرسنال أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل موسم 2020-2021.

وسجّل اللاعب البالغ 19 عاماً 10 أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، ليفرض نفسه في موسمه الأول مع نادي شمال لندن.
وقال آرسنال في بيان على موقعه الرسمي: "يتعافى مارتينيلي راهناً من جراحة في ركبته، خضع لها في الأسبوع الأخير من يونيو ".

وتابع: "كانت الجراحة ناجحة، وفريقنا الطبي والمستشارون تشجعوا كثيراً من تقدم غابي الحالي في هذه المرحلة من شفائه".

وأضاف: "سيتابع عملية تعافيه بعد انتهاء الموسم، على أمل أن يعود إلى التمارين الكاملة في نهاية 2020".

ومن المتوقع أن يعود المدافع الإسباني بابلو ماري إلى التدريبات في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد التواء في كاحله خلال مواجهة مانشستر سيتي الشهر الماضي.

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