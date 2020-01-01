الجيش اليونانى: مستعدون لمواجهة أى عدوان تركى بقوة





أكد كونستانتينوس فلوروس رئيس أركان الجيش اليوناني، اليوم الجمعة، أن تركيا أداة عدم استقرار في المنطقة، مضيفا: "نحن مستعدون لمواجهة أي تهديد أو اعتداء منها بقوة"، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.





وأكد وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، أن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات متعددة على تركيا، مشددا على أن أوروبا ستفرض عقوبات قاسية على تركيا إذا واصلت انتهاكاتها.





وكتب وزير الخارجية اليونانى مقالا، في صحيفة "الفثيروس تايبوس تيس كيرياكيس"، تحت عنوان "مع استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات"، قال فيه إنه منذ اليوم الأول لحكم كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتضح أن هدفنا كان سياسة خارجية ذات إحساس بالمسؤولية الوطنية والتضامن الوطني، وعبرنا عن ثقتنا بأن لليونان دورًا في المنطقة ولديها القدرة على التعامل بفعالية مع أي تدخل .





وأضاف نيكوس، أنه في ضوء ذلك، تم تطوير تحالفات وبيئة من الأمن والتفاهم المتبادل في المنطقة، مع زيادة تطوير علاقاتنا الاستراتيجية الثنائية مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، وكان توقيع اتفاقية MDCA المحدثة مع الولايات المتحدة، والتي توسع البصمة الجيواستراتيجية الأمريكية في اليونان، واستقبال بومبيو، في أثينا، وكذلك رسالته إلى رئيس الوزراء من أجل أمن بلدنا، كانت بعضًا من معالم العام الأول.





وأضاف نيكوس: عززنا شراكتنا الاستراتيجية مع فرنسا على نفس المنوال.



