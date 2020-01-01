إغلاق طريق المنصورية كليا لمدة يومين.. تعرف على السبب
الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:16 ص
إيمان عبد العاطي
أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، لمدة يومين لاستكمال الأعمال الإنشائية والخاصة بمشروع (طريق الفيوم - طريق المنصورية).
وبينت الإدارة أن الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبري البرنسيسة الجديد الكائن أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، سوف تقوم بتركيب أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه، ما يستلزم غلقا كليا لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم وذلك لمده يومين على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحا فقط ابتداء من غد الجمعة، وحتى يوم السبت فقط طوال فترة الأعمال.
ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية على المواطنين وهي كالاتي، القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحه دوران تم استحداثها ثم استكمال السير الى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا الي طريق إسكندرية الصحراوي او استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج، السلام، المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المرورية لمساعده قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أول أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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