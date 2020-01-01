إغلاق طريق المنصورية كليا لمدة يومين.. تعرف على السبب

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، لمدة يومين لاستكمال الأعمال الإنشائية والخاصة بمشروع (طريق الفيوم - طريق المنصورية).





وبينت الإدارة أن الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبري البرنسيسة الجديد الكائن أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، سوف تقوم بتركيب أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه، ما يستلزم غلقا كليا لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم وذلك لمده يومين على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحا فقط ابتداء من غد الجمعة، وحتى يوم السبت فقط طوال فترة الأعمال.





ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية على المواطنين وهي كالاتي، القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحه دوران تم استحداثها ثم استكمال السير الى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا الي طريق إسكندرية الصحراوي او استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج، السلام، المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المرورية لمساعده قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.



