المرور: إغلاق جزئي لشارع الهرم 3 أيام لهذا السبب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:09 ص
شارع الهرم
شارع الهرم
إيمان عبد العاطي
أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، شارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعة، جزئيا لمده 3 أيام، ابتداء من صباح اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد القادم على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن ذلك جاء في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وقامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعة محيط محطة مترو انفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الغلق سيكون لمده ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم الاحد علي ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فتره الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها. 

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية، والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

المرور: إغلاق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية لمدة يومين

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، إغلاق تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، لمدة يومين لاستكمال الاعمال الإنشائية والخاصة بمشروع (طريق الفيوم - طريق المنصورية).

وأضافت الإدارة أن الشركة المنفذة لأعمال انشاء كوبري البرنسيسة الجديد الكائن أعلي تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، سوف تقوم بتركيب أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه، مما يستلزم غلق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم وذلك لمده يومين على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحا فقط ابتداء من غد الجمعة، وحتى يوم السبت فقط طوال فترة الاعمال.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية علي المواطنين وهي كالاتي، القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحه دوران تم استحداثها ثم استكمال السير إلى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا إلى طريق إسكندرية الصحراوي او استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج، السلام، المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.

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