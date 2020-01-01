تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

بدأت روسيا وضع اللمسات الأخيرة، من أجل الوصول للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك من خلال إنهاء التجارب الخاصة به والعمل على تقديم جرعت للعالم تساهم في القضاء على الوباء خلال الفترة المقبلة.





مسئولون روس كشفوا عدة معلومات عن اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا والذي من المقرر أن يظهر للعالم خلال الأشهر القادمة، ويقدم "الفجر" تلك المعلومات في السطور التالية:





- انتهت روسيا هذا الأسبوع من المرحلة الثانية من التجارب السريرية على لقاح مرتقب من المتوقع أن يكون الأول بالعالم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في أغسطس المقبل.





- علماء روسيا انتهوا هذا الأسبوع أول تجربة على البشر للقاح، بعدما استمرت لمدة شهر وشملت 38 شخصا، وخلص الباحثون إلى أن اللقاح آمن للاستخدام، وأدى إلى استجابة مناعية، رغم أن قوة هذه الاستجابة غير واضحة حتى الآن.





- تجربة المرحلة الثالثة الأكبر، التي تشمل عدة آلاف، بشأن فعالية اللقاح من المتوقع أن تبدأ في أغسطس.





- من المتوقع أن تتم الموافقة على هذا اللقاح في روسيا أغسطس المقبل وفي بعض الدول الأخرى في سبتمبر.





- روسيا وسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليون شخص، وفي حال إنتاج 30 مليون جرعة محلية هذا العام، متوقعا أن تنتهي عملية التطعيم العام المقبل.





- روسيا أنها تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض كورونا هذا العام، وتعمل أيضا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.





يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020.





فينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.



