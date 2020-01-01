"تسجيل نادر.. توفيق الدقن خدوني في السينما أنا ورشدي أباظة عشان ننضرب"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
في تسجيل نادر لحديث صحفي مع الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن، والذي قام بتسجيله مع الصحفي الراحل يوسف خليفة، في أواخر السبعينات.


والذي سأله فيه عن: البوكس والرياضة هي اللي دفعتك لأدوار الشر؟


ليجيب عليه: هي كانت عامل مهم جدا ده سؤال وجيه جدا و نفسي من زمان أقوله.. أنا اتاخدت في السينما مش عشان قدرتي الفنية انا قدرتي الفنية يمكن بدت في السنوات الاخيرة ويمكن لسه حتي مستغلتش لغاية دلوقتي انا خدوني عشان انضرب.
ليسأله: عشان تنضرب؟!.


ليرد: "عشان انضرب انا ورشدي أباظة خدونا عشان الابطال يضربونا مرة جابوه لي الضيف أحمد عشان يضربني عشان بطل.. ايووه عشان يضربني انا خدوني السينما عشان انضرب عشان اسوق عربية اقع بيها عشان البطل يخطف البنت ويجري ماكنش يجبوني عشان التمثيل..
إلي أن اثبتنا وجودنا واحده واحده بأدائنه ووضعنا".


وأكمل الدقن حديثه في التسجيل عن تطوره بأدواره وشكل التعاون بين أبناء جيله والتنافس والتشجيع والحب بينهم.


وسيتم نشر العديد من المقاطع لأحاديث صحفية نادرة خلال الايام القادمة من مكتبة الصحفي الراحل يوسف خليفة، مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.


وحاليا يتم التحضير لتقديم برنامج إذاعي تنشر فيه هذه الأحاديث النادرة بالكامل لقصص حياة وأهم المحطات الفنية للعديد من النجوم الكبار في التمثيل والغناء.

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