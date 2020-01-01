موعد مباراة يوفنتوس أمام ليون فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادى يوفنتوس الإيطالي على ملعب نظيره نادى ليون الفرنسي ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 7 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم الدولي بمدينة تورينو.





يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين فى شهر فبراير الماضي بفوز نادى ليون الفرنسي على حساب نظيره نادى يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ليون الدولي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.