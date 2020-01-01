تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق عن بدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق إسكان الشباب(63م - 70م- 100م) و منطقتى (المستقبل -القومى) بالمدينة بإجمالى مساحة (93  فداناً) ، وذلك استكمالاً لخطة الجهاز فى مجال زراعة المناطق الخضراء، لتكون متنفساً لسكان تلك المناطق،  ولإظهار المدينة بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق بها.

وأوضح رئيس  جهاز مدينة الشروق أنه تم تسليم المواقع للشركة المنفذة، وجارٍ تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات تمهيداً لزراعتها وتجميلها، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.

وذكر المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه تم توجيه طاقم الإشراف بالمتابعة المستمرة للأعمال التى يتم تنفيذها، وكذا  مراجعتها ومطابقتها لمواصفات التعاقد والتأكد من توافر جميع مصادر الرى قبل الزراعة للحفاظ على المزروعات، مضيفاً أن تلك المشروعات ستساهم فى تحقيق التنمية و إظهار مدينة الشروق بالمظهر الحضارى اللائق بها.

تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق

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