أسقف إيبارىشية البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه قيمة صكوك الأضحية

تبرع الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارىشية البحر الأحمر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بـ10 آلاف جنيه مصري قيمة صكوك الأضحية.





وقدم أسقف البحر الأحمر الي مدرية الأوقاف، أمس الخميس، عدد 5 صكوك، حيث سلمهم للدكتور كمال ابو يوسف وكيل وزارة الأوقاف.





وأعرب عن سعادته بمشاركته في تقديم صك الأضحية الذي جاء من نابع وطني تجاه مشاركة أخوته من المسلمين في عيد الأضحى المبارك.





وقال في بيان: إن مشاركته هي واجب وطني، وعلى كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في أعياد إخوانهم الأقباط.





وأكد أن المسلمين والأقباط أخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر.



