أسقف إيبارىشية البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه قيمة صكوك الأضحية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:50 ص
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حازم رفعت
تبرع الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارىشية البحر الأحمر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بـ10 آلاف جنيه مصري قيمة صكوك الأضحية.

وقدم أسقف البحر الأحمر الي مدرية الأوقاف، أمس الخميس، عدد 5 صكوك، حيث سلمهم للدكتور كمال ابو يوسف وكيل وزارة الأوقاف.

وأعرب عن سعادته بمشاركته في تقديم صك الأضحية الذي جاء من نابع وطني تجاه مشاركة أخوته من المسلمين في عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان: إن مشاركته هي واجب وطني، وعلى كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في أعياد إخوانهم الأقباط.

وأكد أن المسلمين والأقباط أخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر.

تطورات أزمة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أول أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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