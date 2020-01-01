الاتحاد الأوروبي يحذر من الرحلات الجوية في المجال الجوي الإيراني

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، اليوم الجمعة، تحذيرًا للطائرات المدنية بشأن خطر الرحلات الجوية في المجال الجوي الإيراني.

وقالت الوكالة في نشرتها: "نظرا للوضع الأمني الخطير، وسوء التنسيق بين الطيران المدني والعمليات العسكرية، هناك خطر من سوء تحديد هوية الطائرات المدنية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الوكالة: "نظرًا لوجود العديد من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، يُنصح بالحذر من المخاطر المرتبطة بالطيران المدني".

وبحسب النشرة، تم تقييم المخاطر على ارتفاعات أعلى من 4.7 ميل. التحذير صالح حتى 16 يناير 2021.

أصبحت الإنذارات الأمنية المتعلقة بالمجال الجوي الإيراني ذات صلة بعد إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 في يناير.

في 8 يناير، تم إسقاط طائرة بوينج 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت السلطات الإيرانية في وقت لاحق، إن الطائرة أسقطت عن غير قصد بعد أن خلطها أفراد عسكريون بهدف عدائي وسط مخاوف من غارات أمريكية.

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