تويتر تجلب خاصية جديدة بشأن ظهور الرسائل الخاصة.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:40 ص
تويتر
تويتر
أعلنتشركة  تويتر عن واجهة جديدة لخاصية الرسائل الخاصة في موقعها على الويب، يتيح التصميم الجديد للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بدون الحاجة لمغادرة التايم لاين. على غرار طريقة عرضه في فيس بوك.

كل ما عليك فعله فتح صفحة جديدة خاصة بالرسائل الخاصة لقراءة وإرسال الرسائل، لكن في الواجهة الجديدة فإنه سيظهر على شكل نافذة منبثقة أسفل يمين التايم لاين، لتتمكن من تبادل الرسائل وقراءة التغريدات معاً.

التصميم الجديد للرسائل الخاصة يحولها أقرب إلى الدردشة والمحادثات بدلاً من الرسائل، وهو مستوحى بوضوح من فيس بوك ولينكدإن حيث تظهر شاشة صغيرة منبثقة يمكن تصغيرها وفتحها وإنشاء الرسائل والرد على المحادثات بسهولة.

لو كنت ممن يستخدمون الرسائل الخاصة على تويتر بكثافة، فإن هذا التصميم الجديد سيسهل عليك العمل بقوة، لكنه قد يكون مزعجاً لمن لايستخدمها لأنها ستحجز مساحة إضافية في الشاشة الرئيسية حتى وإن كانت مصغرة.

ويشار إلى أن الواجهة الجديدة كانت قيد التطوير منذ ابريل الماضي، وحينها كانت تويتر تحسن الرسائل الخاصة عندما أطلقت الانفعالات عليها بالرموز التعبيرية وبعدها خاصة البحث.

سيتوفر التصميم الجديد للرسائل الخاصة تدريجياً لكافة المستخدمين بدءاً من اليوم على موقع الويب.

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