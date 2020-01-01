الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

قال تقرير صحفي اليوم، أن النادي الأهلي يخطط لضم نجم نادي الترسانة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وبحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني بالأهلي، فإن النادي الأحمر مهتم بضم وليد فوزي، صانع ألعاب الترسانة.


وأوضح المصدر، أن مسؤولي الأهلي يتابعون اللاعب منذ فترة بعيدة، للاطمئنان على مستواه، ودراسة ضمه للأهلي.


كما أشار المصدر، لرغبة الأهلي في ضم اللاعب صاحب الـ23 عاماً، في ظل سياسة الأهلي بضم النجوم الشباب.


وشدد المصدر، أن مسؤولي الأهلي على اتصال دائم بممثلي الترسانة، لبحث ضم اللاعب.


ونال وليد فوزي، استحسان متابعي النادي الأهلي، حيث أنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الهجومي.

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