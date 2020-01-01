"عدى الكلام" لسعد المجرد تحتل التريند الثالث عبر "اليوتيوب"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حققت أغنية عدى الكلام للفنان سعد المجرد، 2 مليون مشاهدة منذ طرحها أمس عبر موقع "يوتيوب"، واحتلت أيضًا التريند الثالث.


وكان "لمجرد"، يريد عرضها يوم وفاة الفنانة "رجاء الجداوي" ولكنه رفض حداداً على روحها، وقال عبر حسابه: "احتراماً لروح الفنانه الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل طرح العمل الجديد و سأخبركم قريباً بالموعد، آللهم أرحم السيدة رجاء وأجعل مثواها الجنة".


وصرح المطرب مؤخرًا بتفاصيل عن الأغنية، حيث ظهر فيها بهيئة الممثل العالمي "هيو جاكمان" في فيلمه "The Greatest Showman" بزي لاعبين السيرك ، وتضمنت مشاهد أكشن متنوعة وتم تصويرها داخل سيرك بالعاصمة "باريس" ، وتحتوي المزيد من ألعاب السيرك.


يذكر أن الفنان سعد المجرد، شارك مع الفنان محمد رمضان، في أغنية "إنساي"، التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج المخرج حسام الحسيني.


دويتو "إنساي"، غناء الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد حقق نجاحا كبيرا ،واكتسحت هذه الأغنية تطبيق انغامى ، حيث أصبحت الأغنية الاولى على تطبيق انغامى وتخطت 250 مليون مشاهدة.

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