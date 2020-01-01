تعرف على صراع التأهل لدوري الأبطال في الدوري الإنجليزي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:34 ص
دوري الأبطال
دوري الأبطال
علي ماهر حلمي
حقق نادى ليستر سيتي فوزا هاما على أرضه بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.


وبهذه النتيجة يرفع نادى ليستر سيتي رصيده من النقاط الي 62 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز الرابع المؤهل لبطولة دروي أبطال أوروبا متفوقا على نظيره مانسشتر يونايتد بفارق الأهداف.


وحقق نادي مانسشتر يونايتد فوزا هاما خارج ارضه بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره فريق كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى العاصمة الإنجليزية لندن ليصبح فى المركز الخامس برصيد 62 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


يذكر أن نادى تشيلسي يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 63 نقطة وذالك قبل نهاية البطولة بجولتين وحسم كل من نادى ليفربول المركز الأول ونادى مانسشتر سيتي المركز الثاني حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة رسميا الي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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