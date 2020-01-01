ببجي موبايل PUBG Mobile تطلق حملة تبرعات داخل اللعبة لجمع الأموال لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر

دخلت لعبة ببجي موبايل - PUBG Mobile في شراكة مع منظمة المساعدة الإنسانية DirectRelief لجمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكر بيان صحفي مشترك أن الشراكة ستساعد في تقديم المساعدة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، وكجزء من الخطة، سيكون متاح للاعبين الفرصة لتقديم تبرعات داخل اللعبة لمساعدة PUBG Mobile و DirectRelief في مواجهة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ستكون التبرعات داخل اللعبة جزءًا من حملة "PUBG Mobile Play As One"، وسيتضمن تحديًا داخل اللعبة وحملة لجمع التبرعات المجتمعية للاعبين لدعم منظمة DirectVelief في مواجهة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19. 

تعتبر الحملة جزءًا من مبادرة PUBG Mobile "اللعب من أجل الخير" التي تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

وقال البيان الصحفي "الحملة تدعو لشعار" Play As One "لتشجيع 600 مليون لاعب لـ PUBG Mobile حول العالم على التعاون واللعب من أجل نفس الهدف لعالم واحد ، يواجهون التحدي العالمي معًا".

كما سيكون هناك حدث التحدي للتبرع داخل اللعبة في الفترة من 15 إلى 28 يوليو، وسيحدد مدة تشغيل اللاعبين داخل اللعبة مقدار التبرع الذي ستقدمه PUBG Mobile لـ DirectRelief. 

وقالت شركة PUBG Mobile: "سيزداد الإنجاز على مستوى الخادم بدءًا من التبرع الرسمي من PUBG Mobile بمبلغ مليون دولار، بشكل متزايد حيث يتقدم اللاعبون لمسافة أكبر في اللعبة، كما أوضحت الشركة إن المبلغ النهائي للتبرع سيتم الكشف عنه بمجرد الوصول إلى المراحل النهائية على مستوى الخادم ”.

وأضافت الشركة أنه يمكن للاعبين دعم حملة جمع التبرعات من خلال موقع ويب مخصص تم إنشاؤه لهذا الغرض، وستذهب جميع التبرعات المقدمة من خلال الموقع لدعم منظمة DirectRelief في مواجهة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 حول العالم.

أخبار تهمك

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 16 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير: الأهلي لن يتعاقد مع سيرينو

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يُهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

منذ ساعة و 18 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ 36 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

09:21 ص

تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

10:14 ص

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام