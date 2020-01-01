ببجي موبايل PUBG Mobile تطلق حملة تبرعات داخل اللعبة لجمع الأموال لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية





دخلت لعبة ببجي موبايل - PUBG Mobile في شراكة مع منظمة المساعدة الإنسانية DirectRelief لجمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية.





وذكر بيان صحفي مشترك أن الشراكة ستساعد في تقديم المساعدة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، وكجزء من الخطة، سيكون متاح للاعبين الفرصة لتقديم تبرعات داخل اللعبة لمساعدة PUBG Mobile و DirectRelief في مواجهة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 .





ستكون التبرعات داخل اللعبة جزءًا من حملة "PUBG Mobile Play As One"، وسيتضمن تحديًا داخل اللعبة وحملة لجمع التبرعات المجتمعية للاعبين لدعم منظمة DirectVelief في مواجهة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.





تعتبر الحملة جزءًا من مبادرة PUBG Mobile "اللعب من أجل الخير" التي تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.





وقال البيان الصحفي "الحملة تدعو لشعار" Play As One "لتشجيع 600 مليون لاعب لـ PUBG Mobile حول العالم على التعاون واللعب من أجل نفس الهدف لعالم واحد ، يواجهون التحدي العالمي معًا".





كما سيكون هناك حدث التحدي للتبرع داخل اللعبة في الفترة من 15 إلى 28 يوليو، وسيحدد مدة تشغيل اللاعبين داخل اللعبة مقدار التبرع الذي ستقدمه PUBG Mobile لـ DirectRelief.





وقالت شركة PUBG Mobile: "سيزداد الإنجاز على مستوى الخادم بدءًا من التبرع الرسمي من PUBG Mobile بمبلغ مليون دولار، بشكل متزايد حيث يتقدم اللاعبون لمسافة أكبر في اللعبة، كما أوضحت الشركة إن المبلغ النهائي للتبرع سيتم الكشف عنه بمجرد الوصول إلى المراحل النهائية على مستوى الخادم ”.



