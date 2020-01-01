شجار مرة أخرى في برلمان تايوان على تعيين متنازع عليه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اندلع الشجار داخل وخارج برلمان تايوان مرة أخرى، اليوم الجمعة، بسبب التعيين المتنازع عليه من قبل الرئيسة التايوانية، تساي إنج ون، لأحد كبار المساعدين لمنصب كبير للرقابة الحكومية، التي وصفها حزب المعارضة الرئيسي بالمحسوبية.

قام العديد من مشرعي حزب الكومينتانج بتدمير أكشاك التصويت داخل الغرفة لمنع مشرعي حزب النيابة العامة من الإدلاء بأصواتهم على الترشيح. واتهم حزب الكومينتانج الحزب التقدمي الديمقراطي بالغش في جزء من التصويت على الترشيح هذا الأسبوع، كما أوردت وكالة "رويترز".

شن حزب الكومينتانج، حملة صاخبة ضد ترشيح تشن تشو لرئاسة Control Yuan، وكالة رقابية حكومية مستقلة.

حزب الكومينتانج، الذي هُزم من قبل "تساي" وحزبها التقدمي الديمقراطي في انتخابات يناير، احتل هذا الأسبوع الغرفة الرئيسية في البرلمان لمدة ثلاثة أيام، محاولاً إحباط تشن من تولي المنصب.

ومضى التصويت، اليوم الجمعة، على الرغم من الصراخ والاحتجاجات من مشرعي حزب الكومينتانج، الذين حملوا لافتات كتب عليها "تصويت باطل".

حارب حوالي 100 من أنصار حزب الكومينتانغ خارج البرلمان مع الشرطة وحاول البعض اختراق الحواجز، داعين الحزب الديمقراطي التقدمي إلى سحب الترشيح.

وقال جوني شيانج، زعيم الكومينتانج لأنصاره على ظهر شاحنة خارج البرلمان: "رفض المحسوبية. سحب الترشيح".

يتمتع الحزب الديمقراطي التقدمي بأغلبية برلمانية كبيرة، وقد غضب من استهداف تشن، الذي سجن في عام 1980 لمساعدته في قيادة المظاهرات المؤيدة للديمقراطية ضد حكومة حزب الكومينتانغ آنذاك عندما كانت تايوان دكتاتورية.

يحاول حزب الكومينتانج، بقيادة زعيمه الشاب الجديد، شيانج، إعادة اختراع نفسه منذ هزيمته في الانتخابات، بعد أن فشل في التخلص من اتهامات الحزب الديمقراطي التقدمي بأنها كانت موالية للغاية للصين.

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