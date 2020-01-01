حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
شن جهازا مدينتي الشيخ زايد والسادات بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهازين، حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينتين، وذلك بهدف التصدي للمخالفات وإزالتها على الفور للحفاظ على النسق الحضاري للمدينتين.

وأكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن إدارة التنمية بالتعاون مع أمن الجهاز، نفذت حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة بالمدينة، وكذا القضاء على العشوائيات بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات والمخالفات بمول الحرمين بالحي ١٦ ومول النوران بالحي الأول.

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن إدارتي الأمن و التنمية بالجهاز، شنتا حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات من الأسواق التجارية والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا  إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وغير المرخصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة إشغالات من أمام المحال أرقام 31 ، 35 , 45 ،18 ، و 4 ورش، بجانب إزالة كشك مخالف وبدون ترخيص  بالسوق التجارية للمنطقة السكنية الرابعة، وكذا  إزالة الأرصفة والبلدورات المخالفة والإشغالات من أمام المحلين رقمي 1، 2 قطعة 1 بمحور خدمات الحى الثانى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التعدي على  حرم الطريق العام، والتسبب فى التكدس المرورى بالشارع، كما تم إزالة 5 لوحات إعلانية مخالفة وغير مرخصة بذات الحي.

ووجه رئيس الجهاز الإدارات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من جميع الممارسات الخاصة بالتعديات على الطريق العام، ومخالفة النشاط، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدى لأي  مخالفات وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مشكَّلة من إدارات التنمية والأحياء والنظافة والتجميل، لضبط مخالفات أعمال التشوينات والتحجير المخالفة التى تتم بالأراضى السكنية والصناعية بالمدينة، والتي تؤدي إلى خلخلة التربة وعدم صلاحيتها للبناء إلا بعد أعمال الإحلال مرة أخرى.

وأوضح المهندس علاء منيع أن  الحملة أسفرت عن إزالة ورفع جميع التشوينات، بكميات تعادل 250م مواد بناء (زلط وسن ورمال)، وكذا رفع التشوينات من المنطقة السكنية 31 ومن أمام ميدان الهدى، مؤكداً الاستمرار في التصدي لتلك المخالفات.

حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات
حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينتي الشيخ زايد والسادات

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