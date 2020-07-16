كارولين عزمي تطل على جمهورها أثناء تقضيتها للعطلة الصيفية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارولين عزمي، في هذه الصورة أثناء تقضيتها للعطلة الصيفية مصففة شعرها بطريقة جذابة ومرتدية نظارة شمسية.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "قمراية بتتصور".

يذكر أن كارولين عزمي قد شاركت في مسلسل "عمر ودياب" الذي تدور أحداثه حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.


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