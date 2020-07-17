أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لوالدته المتوفية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة والدته موجها لها بعض الكلمات المؤثرة قائلاً: "حاولت مرارا و تكرارا ان اجد بديل يعوضني عدم وجودك لم اجد ..ان وجد الحب لم اجد فيه حضنك وان وجد مثل حضنك انسي فيه همومي و ريما اشعر فيه بالامان يتحول لحضن مسمم يخرج اسواء ما فيا و يدمرني وان وجدت مثل مراعيتك و اهتمامك لا اجد مثل روحك ، و ان وجدت مثل شكلك و تعلقت بأمال انه انت وانه حضنك وانه حبك اجده شيطان في صورتك اتي ليدمر لا ليحب".

وتابع: "اتي ليجرح لا ليداوي.. بحثت عنك كثيرا و دفعت ثمن البحث كثيرا.. لن اجد مثلك ولن اجد مثل حبك و لن اجد مثل حضنك و لن اجد مثل خوفك على، الله يرحمك يا أمي تمسكوا بكل ثانيه مع الام".

وأضاف: "لان بعد فقدانها لن يكون لها ابدا بديل .مهما بحثتم ..لن تجدوا و سيكون ثمن البحث غالي بلا فايده ...و ستتمنون ثانيه واحده من حضنها و حبها''.

واختتم موجها دعوة لها ولجميع الأمهات المتوفية قائلاً: "اللهم ارحم أمي وامهات المسلمين و خلقك و عبادك أجمعين".


 
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حاولت مرارا و تكرارا ان اجد بديل يعوضني عدم وجودك لم اجد ..ان وجد الحب لم اجد فيه حضنك وان وجد مثل حضنك انسي فيه همومي و ريما اشعر فيه بالامان يتحول لحضن مسمم يخرج اسواء ما فيا و يدمرني وان وجدت مثل مراعيتك و اهتمامك لا اجد مثل روحك ، و ان وجدت مثل شكلك و تعلقت بأمال انه انت وانه حضنك وانه حبك اجده شيطان في صورتك اتي ليدمر لا ليحب.. اتي ليجرح لا ليداوي ... بحثت عنك كثيرا و دفعت ثمن البحث كثيرا ...لن اجد مثلك ولن اجد مثل حبك و لن اجد مثل حضنك و لن اجد مثل خوفك علي ......... الله يرحمك يا أمي.... تمسكوا بكل ثانيه مع الام ... لان بعد فقدانها لن يكون لها ابدا بديل .مهما بحثتم ..لن تجدوا و سيكون ثمن البحث غالي بلا فايده ...و ستتمنون ثانيه واحده من حضنها و حبها ... اللهم ارحم امي و امهات المسلمين و خلقك و عبادك اجمعين ....

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