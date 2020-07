أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لوالدته المتوفية

View this post on Instagram

حاولت مرارا و تكرارا ان اجد بديل يعوضني عدم وجودك لم اجد ..ان وجد الحب لم اجد فيه حضنك وان وجد مثل حضنك انسي فيه همومي و ريما اشعر فيه بالامان يتحول لحضن مسمم يخرج اسواء ما فيا و يدمرني وان وجدت مثل مراعيتك و اهتمامك لا اجد مثل روحك ، و ان وجدت مثل شكلك و تعلقت بأمال انه انت وانه حضنك وانه حبك اجده شيطان في صورتك اتي ليدمر لا ليحب.. اتي ليجرح لا ليداوي ... بحثت عنك كثيرا و دفعت ثمن البحث كثيرا ...لن اجد مثلك ولن اجد مثل حبك و لن اجد مثل حضنك و لن اجد مثل خوفك علي ......... الله يرحمك يا أمي.... تمسكوا بكل ثانيه مع الام ... لان بعد فقدانها لن يكون لها ابدا بديل .مهما بحثتم ..لن تجدوا و سيكون ثمن البحث غالي بلا فايده ...و ستتمنون ثانيه واحده من حضنها و حبها ... اللهم ارحم امي و امهات المسلمين و خلقك و عبادك اجمعين ....