أسما شريف منير تستطلع رأي جمهورها بلوك شعرها الجديد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة أسما شريف منير، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما منير، بهذه الصور توجه رسالة صباحية لجمهورها قائله: "صباح النور والجمال، قصيت شعري ايه رأيكم؟".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "كدة قمر وكدة قمر".

يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.


نشرت الإعلامية أسما شريف منير مؤخرًا صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت أسماء شريف، بالصورة بلوك جديد ، مرتدية شميز بيچ، وبشعر كيرلي، وتوالت عليها العديد من التعليقات.



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