مصرع 8 إثر انهيار مبانى بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

أعلنت السلطات في الهند، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة المالية للهند، مومباي، تسببت في انهيار مبنى متعدد الطوابق، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العديد.





وقال شهود عيان لقنوات تلفزيونية، إن المبنى المنهار المكون من ستة طوابق في جنوب المدينة كان موطنًا لخمسة أو ست عائلات بقيت بعد أن نصح السكان بإجلاء منازلهم بسبب الاصلاح، كما أوردت وكالة "رويترز".





أعلن مسؤولو الإطفاء والشرطة، أن شخصين قتلا مساء الخميس حيث سحب مسؤولو الاستجابة للكوارث أربع جثث أخرى من الحطام أثناء الليل.





وقال بي. إس. راهانجدال رئيس الإطفاء في المدينة: "حوصر العديد من الأشخاص تحت الأنقاض مع وجود العديد من الذين تقطعت بهم السبل في الجزء الذي بقي واقفا بعد الانهيار، مما تسبب في عدم الاستقرار".





وأضاف: "لا يمكن استبعاد خطر الانهيار الثانوي".





وانهار مبنى آخر في الضاحية الغربية لملاد في وقت سابق، مما أسفر عن مقتل اثنين، من بينهم طفل، وإصابة العديد.





في كل عام، تسقط الأمطار الغزيرة في مومباي بعض الهياكل الصغيرة والكبيرة الممطرة التي تعتبر خطيرة للغاية للعيش فيها.



