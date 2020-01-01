البورصة اليابانية تقلص المكاسب الأسبوعية بالختام

قلصت البورصة اليابانية المكاسب الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تأثيرات الموجة الثانية من الفيروس العالمي وشكوك حول التعافي الاقتصادي السريع.





وجاء أداء الأسهم اليابانية اليوم في جلسة متقلبة، حيث كانت مرتفعة في وقت سابق من التعاملات قبل أن تعاود الهبوط، لتتأثر بأداء الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس.





كما تأثرت سلبا بقلق المستثمرين بشأن حالات "كوفيد-19" الجديدة قي اليابان، والتي تجاوزت 600 حالة بالأمس، وهي أعلى زيادة يومية في ثلاثة أشهر، مع تسجيل طوكيو أكثر من 280 حالة.





وصعدت الديون العالمية للربع الأول من العام الجاري إلى 331 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي.





وفي نهاية جلسة اليوم، تراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 22696.4 نقطة أو ما يعادل 73.9 نقطة، لكن المؤشر حقق مكاسب بنحو 1.8 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.





كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة متماثلة 0.3 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1573.9 نقطة.



