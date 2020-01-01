بعد الحكم عليه بالسجن.. محمد رمضان يحتل صدارة جوجل

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.







بداية الأزمة بين محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

تعود الواقعة إلى أكتوبر من العام الماضي، بعد قيام الفنان محمد رمضان بنشر صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، حيث ظهر في الفيديو صوت لأحد الأشخاص المتواجدين على متن الطائرة قائلًا: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

تصدر خبر حبس الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو، عبر موقع البحث الشهير "جوجل".وذلك بعد اصدار محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر.