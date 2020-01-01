تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:14 ص
بيريز
بيريز
أعرب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن سعادته بالفوز بالليجا الإسبانية ومدح في لاعبي ناديه والمدرب زين الدين زيدان بعد حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وقال إن التتويج بعد التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا سيظل في الذاكرة إلى الأبد.

وكان ريال يتأخر بنقطتين عن برشلونة عندما توقف الموسم في مارس لكن بعد استئناف النشاط في يونيو  قدم أداء مذهلاً وحسم اللقب بالفوز 2-1 على فياريال أمس الخميس.

وأبلغ بيريز شبكة موفيستار الإسبانية: "أردنا الفوز بالدوري وهذا ما فعلناه، الكل قدم أداء هائلاً خاصة كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكاسيميرو بينما كان سرجيو راموس أكثر من مجرد قائد".

وأضاف: "الجميع ساهم في خلق روح مذهلة بينما كان زيدان المخطط للفوز باللقب، نحن سعداء للغاية".

وأشار بيريز إلى أن اللاعبين استحقوا الإشادة بعد رد فعلهم تجاه توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا والعودة بعد قضاء شهرين في منازلهم للفوز في جميع مبارياتهم العشر منذ استئناف الموسم.

وقال: "العزل كان مهماً وتدربنا بقوة خلال هذه الفترة وعدنا بحماس للفوز باللقب".

وتابع: "الكل شاهد مدى قوتنا، ما فعله الفريق سيُكتب في تاريخ ريال مدريد".

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