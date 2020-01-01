البورصات الأوروبية تتعافي في بداية التعاملات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
تعافت البورصات الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بدعم مكاسب قطاع السيارات، وبعد اجتماع السياسية النقدية للمركزي الأوروبي، وبالتزامن مع تصاعد حالات العدوى الجديدة بالوباء.

وجاء أداء الأسهم الأوروبية بقيادة صعود يتجاوز 2 بالمائة في قطاع السيارات، وبالتزامن مع استعداد قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة بشأن حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (853.8 مليار دولار) لاحتواء تأثيرات الفيروس.

وفي اجتماع السياسية النقدية للمركزي الأوروبي بالأمس، قرر البنك تثبيت معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير مع الإبقاء على برامج شراء الأصول لتحفيز الاقتصاد المتضرر من الوباء العالمي.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير بالأمس إن الدين العالمي بلغ 258 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يثمل 331 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في حين تخطط الحكومة الفرنسية لخفض ضرائب الشركات بـ20 مليار يورو خلال العامين القادمين.

ومن المقرر إعلان بيانات القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 373 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 6259.5 نقطة.

في حين استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5084.6 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليصل إلى 12917.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1387 دولار.

أخبار تهمك

برشلونة يُهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

منذ 34 دقيقة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 18 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

منذ 18 دقيقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 9 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 8 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

09:21 ص

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

08:40 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام