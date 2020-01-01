البورصات الأوروبية تتعافي في بداية التعاملات

تعافت البورصات الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بدعم مكاسب قطاع السيارات، وبعد اجتماع السياسية النقدية للمركزي الأوروبي، وبالتزامن مع تصاعد حالات العدوى الجديدة بالوباء.





وجاء أداء الأسهم الأوروبية بقيادة صعود يتجاوز 2 بالمائة في قطاع السيارات، وبالتزامن مع استعداد قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة بشأن حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (853.8 مليار دولار) لاحتواء تأثيرات الفيروس.





وفي اجتماع السياسية النقدية للمركزي الأوروبي بالأمس، قرر البنك تثبيت معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير مع الإبقاء على برامج شراء الأصول لتحفيز الاقتصاد المتضرر من الوباء العالمي.





وقال معهد التمويل الدولي في تقرير بالأمس إن الدين العالمي بلغ 258 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يثمل 331 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.





في حين تخطط الحكومة الفرنسية لخفض ضرائب الشركات بـ20 مليار يورو خلال العامين القادمين.





ومن المقرر إعلان بيانات القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 373 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 6259.5 نقطة.





في حين استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5084.6 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليصل إلى 12917.4 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1387 دولار.