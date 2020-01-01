شوبير: الأهلي لن يتعاقد مع سيرينو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:07 ص
شوبير
شوبير
محمد جمال
أكد أحمد شوبير الإعلامي الكبير أن النادى الأهلى اقترب من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي.


ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد شوبير فى تصريحات إذاعية عبر "راديو أون سبورت": "الأهلي يتجه للتعاقد مع لاعب شاب سيكون إضافة للفريق الأول في المستقبل، ولا يوجد أي مفاوضات مع أي مدافع حاليا، ولم يتفاوض النادي أيضا مع الأوروجواياني سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي".


وكان النادى الأهلى قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي لمدة 5 سنوات .

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