أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:20 ص
أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، فيما اتسمت التداولات بتنامي الضبابية حيال التعافي العالمي للطلب على الوقود في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد-19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الإنتاج.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 43.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربع سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 40.71 دولار.

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 75 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي يومي. وأعلنت إسبانيا وأستراليا عن أكبر قفزة يومية في الحالات لديهما في أكثر من شهرين، وواصلت الحالات الارتفاع في الهند وعززت البرازيل إجراءات العزل العام.

ويبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات.

وانخفض الخامان القياسيان واحدا بالمئة يوم الخميس بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس .

لكن فيفيك دهار محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث الأسترالي قال إن الزيادة الفعلية في الإنتاج ستقارب مليون برميل يوميا، إذ أن دولا مثل العراق، والتي زاد إنتاجها مقارنة مع تعهداتها بخفض الإمدادات في مايو أيار وحتى يوليو تموز، وافقت على تطبيق خفض أكبر في أغسطس  وسبتمبر  .

وقال دهار إن السوق تلقت بعض الدعم من الاتفاق على قدر من التعويض عن عدم الامتثال السابق بالتعهدات في الوقت الذي تنمو فيه الضبابية حول نمو الطلب.

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