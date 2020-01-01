ووهان الصينية تعلن حالة التأهب الحمراء حيث تعطل الفيضانات سلاسل التوريد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت مدينة ووهان بوسط الصين ومقاطعات انهوى وجيانجتشى وتشجيانج حالة التأهب الحمراء، اليوم الجمعة، حيث تضخمت الأمطار الغزيرة الأنهار والبحيرات.

وحذرت ووهان، على ضفاف نهر اليانجتسي حيث ظهر فيروس كورونا أواخر العام الماضي، السكان على اتخاذ الاحتياطات مع اقتراب مستويات المياه بسرعة من أقصى مستوى آمن مضمون، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مايكل أينهورن، رئيس Dealmed، موزع إمدادات طبية أمريكي، الذي يستورد معاطف المختبر المتاح ومنتجات أخرى من ووهان والمناطق المجاورة: "إنها مجرد إنشاء حاجز طريق رئيسي آخر هنا من حيث دخول معدات الوقاية الشخصية إلى الولايات المتحدة - إنها أسوأ الأوقات لحدوث ذلك ولكن هذا ما نتعامل معه الآن".

وأضاف: "لا يمكننا إخراج المنتج لأكثر من أسبوع، وهو وقت طويل جدًا في عملنا"، موضحًا، أن التأخيرات قد تستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى.

ويقول محللون، إن النشاط الاقتصادي في أجزاء من الصين، وخاصة البناء والطلب على الصلب والأسمنت، لا يزال يتضرر من الفيضانات. مما يشير إلى فقدان بعض الزخم بعد ارتداد أقوى من المتوقع في الربع الثاني من أزمة فيروس كورونا.

وقال محللون في بنك مورجان ستانلي، في مذكرة للعملاء، اليوم الجمعة: "نحن نقدر الفيضانات الأخيرة في مناطق نهر اليانجتسي يمكن أن تؤدي إلى سحب إجمالي 0.4-0.8 نقطة مئوية على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث".

إن خزان الخوانق الثلاثة العملاق، الذي يمنع المزيد من المياه في محاولة لتخفيف مخاطر الفيضانات في المصب، أعلى بأكثر من 10 أمتار عن مستوى التحذير الخاص به، مع تدفق الآن أكثر من 50,000 متر مكعب في الثانية.

وبحيرة بويانج في مقاطعة جيانجشي، التي تشكلت من نهر اليانجتسي، 2.5 متر أعلى من مستوى الإنذار. وقد توسعت بأكثر من 2000 كيلومتر مربع خلال موسم الفيضانات، وغمرت أجزاء من المدينة المحيطة بها.

إلى الشرق، أعلنت بحيرة تاي بالقرب من شانجهاي أيضًا تنبيهًا أحمر بعد أن ارتفع مستوى مياهها إلى ما يقرب من متر من مستواها الآمن.

يجلب موسم الأمطار في الصيف الفيضانات إلى الصين كل عام تقريبًا ولكن تأثير الاضطراب الذي تسببه أصبح بعيدًا حيث أصبحت السلع الصينية أكثر أهمية في سلاسل التوريد للعناصر مثل معدات الحماية الشخصية.

وتعاني أجزاء كبيرة من وسط وشرق الصين، اليوم الجمعة، من أسوأ فيضانات منذ عقود، حيث تصاعد الاضطراب في سلاسل التوريد الرئيسية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية الحاسمة لمكافحة فيروس كورونا، وتراكمت الأضرار الاقتصادية.

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