برشلونة يُهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

أرسل نادي برشلونة الإسباني رسالة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد لتهنئته على التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقد ظفر ريال مدريد بلقب الليجا مساء الخميس، أثر فوزه على فياريال بنتيجة 2-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الوقت الذي تعثر فيه برشلونة وسقط في ملعبه بالكامب نو بنتيجة 2-1 ضد أوساسونا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الدوري الإسباني ويتوج باللقب رقم 34 في تاريخه، بينما تجمد رصيد البارسا عند 79 نقطة في المركز الثاني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة تغريدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، جاءت كالآتي: ‘‘تهانينا لريال مدريد على تحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2019/20‘‘.

تجدر الإشارة أن ريال مدريد سيخوض مباراته الأخيرة في الليجا هذا الموسم خارج الديار ضد ليجانيس يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في مباراة تحصيل حاصل.