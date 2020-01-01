برشلونة يُهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أرسل نادي برشلونة الإسباني رسالة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد لتهنئته على التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

 

وقد ظفر ريال مدريد بلقب الليجا مساء الخميس، أثر فوزه على فياريال بنتيجة 2-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الوقت الذي تعثر فيه برشلونة وسقط في ملعبه بالكامب نو بنتيجة 2-1 ضد أوساسونا.

 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الدوري الإسباني ويتوج باللقب رقم 34 في تاريخه، بينما تجمد رصيد البارسا عند 79 نقطة في المركز الثاني.

 

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة تغريدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، جاءت كالآتي: ‘‘تهانينا لريال مدريد على تحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2019/20‘‘.

 

تجدر الإشارة أن ريال مدريد سيخوض مباراته الأخيرة في الليجا هذا الموسم خارج الديار ضد ليجانيس يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في مباراة تحصيل حاصل.

أخبار تهمك

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 8 ساعات

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 18 ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 15 ساعة

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يُهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

منذ 34 دقيقة

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات مثيرة من بيريز بعد الفوز بالليجا الإسبانية

منذ 18 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

09:21 ص

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

08:40 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام