توريس على أعتاب مانشستر سيتي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

أشارات تقارير صحفية إلى كواليس مفاوضات نادي مانشستر سيتي للتعاقد الإسباني فيران توريس جناج الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ومن المقرر أن ينتهي عقد توريس البالغ 20 عامًا، مع فالنسيا بنهاية الموسم المقبل، ويمتلك شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 100 مليون يورو.


وكشفت شبكة "يورو سبورت" الإنجليزية، أنه من المنتظر أن يتم حسم صفقة انتقال توريس إلى مانشسنر سيتي، مقابل نصف قيمة الشرط الجزائي ،"50 مليون يورو".


وأعرب فيرات توريس عن رغبته في الانتقال إلى السيتي تحت قيادة مواطنه بيب جوارديولا، بعدما علم الفريق يبحث عن بديل للألماني ليروي ساني، الذي رحل إلى بايرن ميونخ.


ويعد مانشستر سيتي سيتي هو أحدث المنضمين لصراع التعاقد مع اللاعب الإسباني والذي ارتبط اسمه مؤخرا بعدة أندية، أبرزها؛ ريال مدريد ويوفنتوس.

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