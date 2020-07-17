حبس محمد رمضان بسبب الطيار الموقوف الأكثر بحثًا على جوجل

حبس محمد رمضان | تصدر خبر حبس الفنان محمد رمضان تريند جوجل اليوم الجمعة الموافق 17/7/2020، وهذا بعد أن أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.





بداية الأزمة بين محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر





تعود الواقعة إلى أكتوبر من العام الماضي، بعد قيام الفنان محمد رمضان بنشر صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، حيث ظهر في الفيديو صوت لأحد الأشخاص المتواجدين على متن الطائرة قائلًا: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".





فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله بشكل نهائي





قامت الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة، بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو الذي قام بنشرة الفنان محمد رمضان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحويل الطيار أشرف أبو اليسر قائد الرحلة ومساعده للتحقيق، ثم فصل الطيار من عمله بشكل نهائي، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.





التعاطف مع الطيار أشرف أبو اليسر





حصل الطيار أشرف أبو اليسر على تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الفنانين وذلك بعد نشرة مقطع فيديو للحديث عن الأزمة وما تعرض له من ضرر، وقال أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حل بشكل ودي، كما تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.





دعوى ضد محمد رمضان والإساءة والاستهزاء من الطيار أشرف أبو اليسر



