حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

كشفت تقارير صحفية حقيقة توقيع صانع ألعاب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي صالح جمعة، على عقود مبدئية تمهيدا للانتقاله إلى صفوف الزمالك هذا الصيف، إلى جانب عودة اللاعب لتدريبات القلعة الحمراء بقرار إداري من محمود الخطيب رئيس النادي، دون علم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.


ونفى مسؤولي النادي الأهلي قيام صالح جمعة بالتوقيع لنادي الزمالك، موضحين أن هذه الشائعات هدفها الأول هو زعزة استقرار الفريق، وبث الفوضى بين الجهاز الفني واللاعبين، قبل عودة الدوري المصري الممتاز، واستكمال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وذكرت تقارير صحفية أن عودة صالح جمعة للمشاركه في التدريبات الجماعية للفريق، جاء بقرار من فايلر، وذلك بعدما توسط ديفيد سيزا، المدرب العام للإقناع المدرب السويري بالسماح للاعب بخوض التدريبات بعد إلتزامه في الآونة الأخيرة.


وكانت عددا من وسائل الاعلام قد زعمت أن فايلر يمر بحالة غضب بعدما تفاجئ بقرار إداري بعودة صالح جمعة لتدريبات القلعة الحمراء، قبل عودته إلى مصر.


ويرتبط صالح جمعة بعقد مع الأهلى يمتد ل3 مواسم، وتدرس إدارة القلعة الحمراء موقف صالح جمعة، سواء بالاستمرار مع الفريق، أو اعارته لأحد الأندية التي عرضت ضمه سواء محليًا أو خارجيًا.

أخبار تهمك

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 7 ساعات

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

08:40 ص

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام