وزير الدفاع الهندي يزور منطقة الحدود مع الصين

بعد زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى لداخ في الأسبوع الأول من يوليو، وصل وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، في زيارة استغرقت يومين للمنطقة التي مزقتها الصراعات وسط مفاوضات جارية بين الهند والصين لحل التوترات الحدودية.





عند الوصول إلى منطقة ستاكنا في منطقة لياه في لداخ، حضر "راجناث"، برفقة قائد الجيش العام مانوج موكوند نارافان، حدثًا عرض مهارات الجيش بالمظاهر والمناورات العسكرية الأخرى التي قامت بها القوات المسلحة الهندية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





ومن المقرر أيضًا، أن يقوم وزير الدفاع بزيارة المناطق الأمامية في منطقة لدخ الشرقية والتفاعل مع القوات المسلحة المنتشرة في المنطقة.





وتأتي الزيارة على خلفية مفاوضات مكثفة بين البلدين المسلحين نوويا لحل التوترات على الحدود حيث توقفت المحادثات بشأن فك الارتباط في وادي ديبسانج وبحيرة بانجونج - حيث يقيم جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة Finger 4 في Pangong Tso، وهي منطقة تخضع تقليديًا لسيطرة الهند.





ومع ذلك، أشارت مصادر في الجيش الهندي إلى أن القوات الصينية تحركت على بعد 1.5 كيلومتر من موقعها السابق في وادي غالوان شرق لداخ، حيث وقعت الاشتباكات القاتلة بين قوات البلدين، مما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا. لم يتم الكشف عن الخسائر في الجانب الصيني بعد.





ومؤخرًا، دخلت الدول في جولة رابعة من محادثات فك الارتباط امتدت على مدى 15 ساعة يوم الثلاثاء.





بينما قال الجيش الهندي في بيان يوم الخميس إن عملية تخفيف التصعيد على طول خط السيطرة الفعلية الذي تم ترسيمه بشكل فضفاض يتطلب "التحقق المستمر"، وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الجانبين أحرزا تقدما بشأن فك الارتباط في القسم الغربي.





ومع ذلك، تنتشر التكهنات بأن تخفيض التصعيد في ديبسانج وبانجونج تسو قد يتطلب عدة جولات أخرى من المفاوضات.





اندلعت الاشتباكات المادية بين البلدين في 15 يونيو بعد اتهامهما لبعضهما البعض بانتهاك منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التي يبلغ طولها 4057 كيلومترًا المجاورة لمنطقة لداخ، الحدود التي اتفق عليها البلدان في عام 1993.