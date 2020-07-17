وزير: العديد من الدول مهتمة بتجربة الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا

تهتم العديد من الدول الأجنبية بتجربة الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في روسيا بسبب انخفاض معدل الوفيات في البلاد وتتواصل وزارة الصحة الروسية مع السلطات الصحية في دولتين أو ثلاث دول أسبوعيًا لمشاركة هذه التجربة، حسبما صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة.





وقال "موراشكو"، في مؤتمر صحفي: "يتمثل الدور المنهجي لوزارة الصحة في تأمين صيغة المساعدة الطبية التي تلبي أعلى المعايير واللوائح ... واليوم، تعمل فرق متعددة التخصصات وعبر المناطق، مما يسمح لنا بتحديث النظام بسرعة كبيرة، في الواقع لخلق نظام ذو كفاءة قصوى"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضاف الوزير: "بفضل هذه الممارسة، إلى جانب توحيد المساعدة الطبية، فإن معدل الوفيات في الاتحاد الروسي من بين أدنى المعدلات في العالم. هذا هو السبب في أن العديد من البلدان مهتمة بتجربتنا اليوم".





وأشار الوزير إلى أن روسيا على اتصال "حرفيًا أسبوعيًا" مع وزارتي الصحة في دولتين أو ثلاث لتقاسم تجربة الاستجابة للفيروس التاجي.





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدرت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا معدل وفيات فيروسات التاجية في روسيا بنسبة 2.3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا كان أقل بكثير من البلدان الأخرى.





سجلت روسيا أكثر من 752,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد وحوالي 12,000 حالة وفاة منذ بداية تفشي المرض.



