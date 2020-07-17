الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:17 ص
الوزير
الوزير
كرستينا عياد
تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزي، محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية وتشطيبات هذه المحطات، تمهيدا لافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، ورافقه خلال هذه الجولة رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة عدلى منصور ثم تفقد ورشة العمرة الجسيمة والتى تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا والتي تضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح بحيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا، ثم تفقد باقي محطات المرحلة (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة).

ووجه الوزير بأن تكون كافة المحطات في جاهزية تامة لافتتاحها وأن يتم التأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير ليكون افتتاح المرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب المصري قبل عيد الأضحى.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدى مصرية من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال جولته أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الأدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس) ومحطة للسوبرجيت وأخيرا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أنه في اطار دعم تطوير قطاع مترو الأنفاق في مصر تم التعاقد على 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو إلى جانب القطارات العاملة حاليا بالخط لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المرحلة وأنه تم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة وستصل باقي القطارات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور
الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور

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